‘3ª Caminhada Contra o Câncer’ É Neste Mês Em Catanduva

Lazer e solidariedade estão reunidos na “3ª Caminhada Contra o Câncer”, realizada neste mês em Catanduva. A atividade, marcada para o dia 29 de setembro, próximo sábado, terá toda renda revertida para o Hospital de Câncer da cidade (HCC). Os kits para participar do evento já estão à venda e incluem o ingresso, boné e camiseta. O valor é R$30,00. Podem participar pessoas de todas as idades. A iniciativa é da Fundação Padre Albino e do HCC.

De acordo com informações da Fundação, o objetivo da Caminhada é divulgar o Hospital de Câncer e arrecadar recursos para tratamento de pacientes oncológicos. “Toda renda será revertida para custear o tratamento do paciente oncológico”, ressaltou por meio da Assessoria de Comunicação. De acordo com informações já divulgadas pelo setor, o Hospital atende mais de 300 pacientes por mês em tratamento de quimioterapia, cirurgias e atendimento clínico oncológico.

Para a caminhada, são esperadas cerca de 500 pessoas. O percurso será na pista de caminhada do aeroporto. A concentração está marcada para as 17h30. O intuito é proporcionar uma tarde agradável entre os catanduvenses e apoiar a luta contra o câncer. Os interessados em participar podem adquirir o kit no Setor de Captação de Recursos, no Hospital Emílio Carlos. Neste sábado (22), a equipe estará na Praça da República, das 09h ás 12h, durante o evento “Fundação Padre Albino na praça” com uma tenda de vendas.

