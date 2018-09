350 Pessoas Participam do Show de Talentos do Curso de Educação Física da Unifipa

Ao todo, 350 pessoas participaram do Show de Talentos promovido pelo curso de educação física bacharelado da Unifipa. O objetivo do evento foi estimular a população ao convívio com a arte, esporte, pintura e cultura. Intitulado de “Educação Física, Arte e Cultura” o show contou com apresentações de dança, música e exposição artística e aconteceu no último sábado (1º), no complexo esportivo da universidade.

Conforme informações da assessoria de imprensa da Fundação Padre Albino, o evento aproveitou para homenagear os docentes pelo Dia do Profissional de Educação Física.

“Os docentes receberam kits das mãos do Delegado do CREF4/SP, professor Américo Lourenço, que também é coordenador de extensão e organizador do evento”, informa o setor.

O organizador do evento ressalta que o objetivo foi alcançado: “O show conseguiu realizar a integração entre os cursos da UNIFIPA e estimular o convívio através da música, da arte, do esporte, da pintura e da cultura”, comenta Lourenço.

Já no final de agosto, os cursos de educação física (bacharelado e licenciatura) promoveram a 4ª edição da Semana de Educação Física para alunos e ex-alunos.

“O evento contou com grande adesão de egressos dos cursos de bacharelado e licenciatura e a participação dos alunos. A abertura foi feita pelo professor doutor Gabriel Silveira Franco, que abordou o alinhamento do exercício físico e da nutrição no processo de emagrecimento e na sequência houve aulas práticas de Body Combat e Power Jump na quadra do Complexo Esportivo com o professor especialista Beto Rodrigues”, informa a assessoria

Karla Sibro

Da Reportagem Local