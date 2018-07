2º Festival de Inverno Movimenta Catanduva Nesta Sexta

Além do Jogo da Sele­ção Brasileira, outro evento pretende mo­vi­mentar Catanduva nesta sexta-feira (6): 2º Festival de Inverno do Clube de Tênis Catanduva. Marcado para ini­ciar as 19h30, no salão social do Clube, o evento será aberto para sócios e não sócios e a entrada é um litro de leite.

A programação envolve apresentações de Ballet, Hip Hop, Jazz e Ginástica Rítmi­ca, apresentados pelos alunos que praticam aulas das moda­lidades no Clube. E para alegria geral das crianças, ao final haverá um mini show das princesas, com a Cia Criativa.

De acordo com Christian Pardo Pizarro, presidente do CTC, além do evento ser uma opção de lazer para crianças e familiares, o Festival benefi­ciará entidades sociais da cidade: “Nossos alunos têm se esforçado e ensaiado bas­tante para esse dia especial. É uma oportu­nidade de ver na prática a evolução de cada um dentro de suas habilidades e capa­ci­dades, além dos alunos se sen­tirem valori­za­dos pela de­­dicação. Pedimos como en­tra­­da um litro de leite. Tudo que arrecadarmos será doado para instituições da cidade”, enfatiza o presi­dente.

O Festival dá continuidade aos eventos so­ci­ais do Clube de Tênis Catan­duva e a ex­pec­ta­tiva é de rece­­ber um grande público: “Mes­mo com o jogo do Brasil a­con­te­cendo nes­te dia, espe­ra­­mos a pre­sen­ça não só dos pais, mas tam­bém daqueles que apre­ciam a cultura em geral. A­pro­­veito para convi­dar a todos para prestigiarem nosso Festival de Inverno”, com­pleta Pizar­ro.

Da Reportagem Local