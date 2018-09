18ª Festa di San Gennaro Começa Hoje em Catanduva

A 18ª Festa di San Gennaro começa nesta sexta-feira (14) em Catanduva. O evento é realizado pela Sociedade Ítalo-Brasileira Gabriele D’Annunzio e já é tradição na Cidade Feitiço. As barracas contarão com comidas típicas, bebidas e música a partir das 19 horas. A festa, que traz um pedacinho da Itália para Catanduva, será na rua Alagoas, entre as ruas Pará e Amazonas.

Mesas e cadeiras serão instaladas ao longo do trecho onde será realizada a festa que tem a entrada gratuita. A programação termina no sábado (15). O objetivo do evento é o de preservar as tradições italianas, além de arrecadar dinheiro para entidades de Catanduva.

No cardápio estão: nhoque, capeletti, macarrão, lasanha, rondeli, sofioli, doces típicos, vinhos, além de receitas brasileiras como pastel e churrasco. Apesar do foco ser as comidas típicas, a sociedade é ítalo-brasileira, por isso tem pratos de todo o país. A trilha sonora é no melhor estilo italiano, que é tão animado quando o dos catanduvenses.

Centenas de pessoas lotam o espaço rapidamente e é justamente essa a ideia, a de que cada vez mais pessoas possam prestigiar a festa que tem diversão, descontração e muita comida boa. Solidariedade também é a marca registrada, já que são vários representantes de associações que possuem barracas instaladas. Informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3522-3390.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local