A 15ª Mostra Senac de Artes Cênicas terá teatro, stand up e oficinas. A programação, já divulgada pela unidade, pretende atrair o público interessado na experimentação artística. O evento é marcado pela participação de alunos, ex-alunos, docentes e profissionais de referência nas artes cênicas, sobretudo no teatro. Toda a programação é gratuita e aberta ao público, porém as vagas são limitadas. Os interessados devem fazer a inscrição na unidade ou por telefone.

De acordo com a programação divulgada pela instituição, a Mostra tem início no dia 1º de outubro, quando a Cia Território da Dança encena “Em Trânsito”. O espetáculo busca retratar o movimento de um cotidiano volátil, em que passantes percorrem seus caminhos subjetivos e cruzam-se com outros sujeitos imersos em suas próprias questões. A exibição será às 20h30.

No dia 2, Os Bardoso pretende agitar o público com o “Jornal Bardosal”, um jornal inusitado, com reportagens que a plateia sempre imaginou ver na TV, criadas por improviso, com temas e desafios sugeridos pelo público. O elenco é composto por jovens atores, alguns formados no Técnico em Teatro no Senac Catanduva. A exibição está marcada para às 19h30.

A Cia “Os Quintos”, nascida a partir da quinta Turma do curso Técnico em Teatro do Senac Catanduva, sobe ao palco para a peça “Tinha que Ser Mulher!”, no dia 3, às 20h30. A obra é um conjunto de cenas que retratam as variadas formas de violência contra a mulher. O tema agrega a característica do grupo que tem foco na pesquisa cênica em temas sociopolíticos.

A programação também contempla a oficina “A Corporeidade de Pantaleão e Arlequim na Commedia Dell’Arte”, com o ator Thales Maciel Maniezzo. “A proposta do workshop é criar cenas a partir da improvisação da corporeidade e expressão cênica sugeridas pelas máscaras de Pantaleão e Arlequim da Commedia Dell’Arte; estudando a linguagem do realismo estilizado e do grotesco, além de treinar seus gestos e posturas”, explicou a instituição. O workshop está marcado para o dia 4, das 14h às 18h. No mesmo dia, o grupo Flor de Chita leva literatura de Cordel e amor ao palco. “Cordel do Amor Sem Fim” retrata a história de três irmãs que vivem em Carinhanha (BA), e veem a rotina mudada quando a irmã mais nova apaixona-se por um viajante.

Finalizando a agenda de atividades, a Cia Cartola de Vidro traz a peça “Bloqueio Criativo”, no dia 30, às 20h30. A peça conta a história de um casal de dramaturgos dos anos 60 enfrentando o dilema de não conseguirem ter nenhuma ideia para uma nova peça de teatro. A Cia apresentou-se na 14ª Mostra Senac de Artes Cênicas com a peça “O agiota que colecionava cabeças”.

Da Reportagem Local