XXI Copa De Judô Recebe Mais De 350 Atletas De 15 Cidades Da Região

Acontece neste sábado (3), a XXI Copa de Judô, no Clube de Tênis Catanduva. O evento está sendo organizado em conjunto pela ACES (Associação Catanduvense de Esportes) e Clube de Tênis Catanduva, com apoio de vários patrocinadores. Neste ano o evento contará com duas competições: uma fase do Campeonato Paulista de Judô, classificatória para o Campeonato Brasileiro, e a outra para XXI Copa Catanduva de Judô. A copa será das 9h às 18h, na quadra poliesportiva do CTC, a entrada é franca e aberta ao público.

Segundo o conselheiro do CTC, Clóvis Pereira Jr, mais conhecido como Sapinho, a expectativa é receber de 350 a 400 atletas de 15 cidades da região. “Este ano, conseguimos trazer esse grande evento para o Clube de Tênis Catanduva, com toda a estrutura necessária para atender os atletas e também o público em geral. Estamos prevendo cerca de mil pessoas prestigiando a Copa de Judô. Para isso, preparamos uma praça de alimentação para atender os visitantes e os atletas”, explica.

“Haverá uma premiação em dinheiro para os primeiros lugares, e todos os atletas recebem uma medalha. As três primeiras cidades também recebem um troféu”, ressalta Sapinho.

As provas são divididas por categoria e peso, sendo que terão atletas a partir dos 06 anos participando. “Com certeza é um evento esportivo que vale a pena participar, pois engrandece nossa cidade. Estamos bastante satisfeitos pela realização deste campeonato no CTC, que tem em sua essência o esporte. Então nada melhor do que sediar essa Copa de Judô. Nosso diretor de Esportes, Cleverson Gregio, nossos colaboradores e parceiros estão preparando um grande evento”, destaca o presidente do CTC, Alex Tomazini.

“Ótimo programa para o sábado, principalmente para quem gosta de esporte. Quero deixar aqui o convite para a Copa de Judô. Vai ser um prazer receber vocês no Clube de Tênis Catanduva e a presença de vocês é muito importante para incentivar esses atletas”, finaliza o presidente Alex Tomazini.

Ariane Pio

Da Reportagem Local