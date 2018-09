Vivência no basquete incentiva alunos a praticar o esporte em Catanduva. A Secretaria de Esportes do município promoveu a “1ª Clínica de Basket Iniciação” para 80 crianças e adolescentes de 10 a 18 anos. O evento tem como objetivo incentivar a prática esportiva no ambiente escolar e no lazer. Em outubro o projeto terá sequência.

O evento aconteceu nesta semana no Conjunto Esportivo Anuar Pachá. Os participantes aprenderam as regras básicas e os fundamentos da modalidade. Além dos estudantes de Catanduva também participaram alunos da escola estadual de Catiguá.

“Os alunos puderam vivenciar e aprenderem um pouco sobre o basquete. Eles aprenderam as regras básicas, os fundamentos. Em outubro pretendemos realizar outra clínica para alunos das escolas da região que já demonstraram interesse”, diz a professora Fernanda Hartwig Bar­­­­­buio.

A vivência foi ministrada pelas professoras Fernanda Hartwig Barbuio e Tati Motta.

Na segunda clínica os alunos aprenderão sobre regras mais aprofundadas e de tática de treino.

“Queremos mostrar mais afundo as táticas de jogos, os treinos, as jogadas do basquete para a garotada. Eles gostaram muito e até a própria professora de Catiguá que veio junto na iniciação gostou muito das orientações para levar o basquete na atividade física da escola. É um jogo difícil, mas muito prazeroso. Se não fizermos a segunda clínica em outubro, nós vamos fazer mais uma de iniciação para crianças da região”, frisa Fernanda.

Em Catanduva existem as escolinhas de basquete e os interessados em participar devem entrar em contato com a Secretaria de Esportes.

Karla Sibro

Da Reportagem Local