Usina Tietê/Bax Catanduva Apresenta Novas Integrantes

Foram apresentados ontem (5), os reforços da Usina Tietê/Bax Catanduva à comissão técnica, as 10h, no Ginásio Anuar Pachá, em Catanduva. Das sete jogadoras em quadra, três são novos rostos para a torcida catanduvense.

São elas: as alas Yasmim Gonçalves e Milena Flausino e a ala-pivô Dominick Vicente. Nos próximos dias, apresenta-se ainda a ala-pivô Nicole Chirindra, que também jogará pela primeira vez em Catanduva. A ala Mariana Augusto, as pivôs Tati Motta, Lorraine Silva e a armadora Thaíssa Frediani retornaram para a equipe.

Segundo o técnico Cesamar Fernandes de Miranda, que acolheu as jogadoras, ele explicou como será a rotina de treinos e os cuidados que as meninas devem ter, principalmente, neste início de preparação para o Campeonato Paulista. “Será uma disputa difícil porque o campeonato terá um número reduzido de equipes e todas muito qualificadas”, comenta o técnico. Em entrevista, Miranda ressaltou a importância da modalidade para Catanduva, que sempre foi destaque na conquista de títulos e berço de novos talentos.

“As famílias possuem integrantes que jogaram basquete alguma vez. É um esporte tradicional, que possui uma história na cidade e, por isso, há muita cobrança por bons resultados. O projeto está caminhando e tenho certeza que conquistaremos os louros diante de tantos esforços”, afirma.

A ala Yasmim contou ser adepta a novos desafios e, por isso, aceitou se mudar de Blumenau, onde atuava para fazer parte do projeto realizado em Catanduva, idealizado pela dirigente e ex-jogadora Natália Burian. “Os torcedores podem esperar muito esforço em busca de resultados positivos. Contamos com o apoio da torcida”, afirma Yasmim.

Dominick Vicente, a Dodô, enfatiza a importância do período de adaptação das jogadoras, mas revela que as atletas têm um trunfo. “As meninas já estão unidas porque a maioria já se conhece. Algumas já jogaram juntas em outras equipes ou foram adversárias em jogos. Acredito que o entrosamento será mais rápido e fácil”, salienta. A estreia da Usina Tietê/Bax Catanduva no Campeonato Paulista será no dia 9 de setembro, as 20h, contra o SESI Araraquara

Ariane Pio

Da Reportagem Local