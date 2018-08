‘Treinão da Theodoro’ Reúne Mais de 50 Ciclistas de Sete Cidades da Região

Não há explicação para a sensação de quem está sobre duas rodas no fim de tarde. Seja os desafios, a superação de cada quilômetro, o esforço de você ser a máquina que move a sua bike, o vento no rosto, a paisagem e até mesmo o companheirismo. Todas essas emoções se misturam no “Treinão da Theodoro” que reúne mais de 50 participantes de sete cidades da região. Conheça a história desses atletas, neste dia 19 de agosto, data dedicada aos ciclistas de todo país.

Como o próprio nome diz, a reunião dos amigos é feita na avenida Theodoro Rosa Filho em Catanduva. O grupo começou no ano passado e a cada semana, vem somando mais participantes. São duas horas de pedaladas, mas segundo eles, é o suficiente para alcançar marcas, se preparar para provas e querer cada vez ter mais e mais quilômetros na bagagem.

Em entrevista ao O Regional, Maicon Neder Silva o ciclista que foi o responsável por começar o treino, conta que a cada quinta-feira, a reunião dos amigos vem somando forças. “O pessoal da região está vindo também. De Novo Horizonte, de Catiguá, de Tabapuã. As meninas de Olímpia, de Ibirá, de Palmares. Os moleques de Santa Adélia”, comenta ele que atualmente conta com a ajuda do amigo Leandro Bertine.

A publicação nas redes sociais começou de forma tímida, ainda no ano passado e atualmente faz com que as pedaladas se transformem “no maior pelotão de treinos de speed da região”, como os organizadores apontam.

A ideia é a de juntos, os atletas e demais participantes, melhorarem as pedaladas e aumentarem as respectivas médias brincando, de forma mais descontraída. “Não é corrida, são ciclistas se juntando para todos melhorarem”, conta nos avisos, mostrando que a ideia é de que os participantes não tentem se aventurar com muita velocidade e sim terem mais resistência e tempo. Logo no início do anoitecer, às 18 horas, a pedalada começa e só termina às 20 horas.

Como o número de competidores aumentou, o objetivo é que eles tenham mais espaço na avenida. “Nós estamos lutando para conseguir fechar metade da avenida e ter mais segurança”, complementa Maicon que é atleta e já garantiu várias idas ao pódio em competições nacionais.

Primeiro ano de comemorações

Esse é o primeiro ano de comemorações ao Dia Nacional dos Ciclistas. O motivo é que no final do ano passado, o presidente Michel Temer sancionou a lei que criava a data. A ideia é de “aprimorar e criar novas oportunidades para promover a educação para a paz no trânsito”, além de estimular o “uso da bicicleta, a cidadania e a mobilidade sustentável e plural”.

O dia 19 de agosto foi escolhido, por ser a data em que morreu atropelado o biológo Pedro Davison. O fato ocorreu em 2006. A vítima, que tinha 25 anos, foi atingida por um carro enquanto andava de bicicleta em Brasília em um eixo que é fechado ao tráfego de veículos e aos domingos se transforma em uma área voltada ao lazer das famílias. O motorista do carro que atingiu Pedro foi condenado à prisão no regime semiaberto por homicídio com dolo eventual. Desde então, o dia é lembrado por várias e várias pessoas que tinham a mesma paixão que o biólogo pela bike.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local