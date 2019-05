Times Femininos de Basquete da Smelt Disputam Campeonato

As meninas da categoria de base da escolinha de basquete da Smelt – Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo de Catanduva vão disputar o campeonato Monte Líbano, na cidade de São José do Rio Preto.

As partidas ocorrem uma vez por mês, e a Cidade Feitiço terá atletas disputando nas categorias sub-12 e sub-16. As equipes que as garotas catanduvenses irão enfrentar são de times da região e, até, de outros estados (como de Paranaíba, Três Lagoas, Ibirá, Barretos, Tanabi e José Bonifácio).

A equipe, que possui jogadoras com até 16 anos de idade, também está classificada para a fase final dos Joguinhos da Juventude, que será realizada na cidade de Marília no próximo mês, junho. As primeiras partidas ocorrerão daqui alguns dias, mas os adversários ainda não foram definidos.

“Nossa primeira expectativa com as participações é incentivar a prática do basquete na nossa cidade, mas também tendo em mente, sempre, o foco no trabalho em equipe das atletas. Depois, almejamos a vitória nos campeonatos, que será consequência direta do treinamento e desempenho de todas”, relata a treinadora das equipes, Fernanda Hartwig Barbuio.

As equipes possuem, também, apoio de empresas privadas. As mesmas ajudam a desenvolver o esporte na nossa cidade.

