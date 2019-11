Time de Futsal Feminino Recruta Novas Jogadoras

O time de futsal Raposas está com vagas abertas para quem deseja participar da equipe. O time conta com 18 atletas e as vagas são limitadas. Os treinos acontecem às segundas e quartas-feiras, das 20h às 21h30 na quadra do SESI.

“O futsal é um esporte coletivo, e como todo esporte coletivo, o trabalho em equipe sempre vai prevalecer. O Projeto Raposas possui uma faixa etária adulta, mas abrimos espaço para as mulheres mais jovens que queiram fazer um teste, e se aprovadas, integrarem a equipe. Abrimos esse espaço para novos integrantes, devido a incompatibilidade de horário de treinos, algumas jogadoras não estavam conseguindo comparecer aos treinamentos, por isso, decidimos abrir essas vagas”, comentou Diego Honório, técnico do time.

A equipe venceu dois jogos na última semana e está se preparando para os torneios do próximo ano.

“Conquistamos o terceiro lugar no campeonato em Catiguá, também vencemos em uma disputa contra a cidade de Pindorama. Estamos nos preparando para os torneios de 2020 e buscamos mulheres que tenham o espírito de equipe e comprometimento, além de respeito com todas as companheiras de time”, finalizou Diego.

Para saber mais sobre o projeto ou realizar a inscrição, basta entrar em contato através do número (17)99198-9696.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local