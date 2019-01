Time de Basquete Masculino Fará Seletiva Para Temporada 2019 na Segunda-Feira

O time de basquete masculino da Smelt (Secretaria de Esportes de Catanduva) fará seletiva para a temporada 2019 nesta segunda-feira, 7. A avaliação será às 16 horas, na quadra do Conjunto Esportivo Anuar Pachá. Para participar basta ter entre 14 e 18 anos e ter aptidão para a modalidade. O objetivo é forma uma equipe promissora para os campeonatos ao longo do ano.

“Temos dois garotos de fora que fazem parte da equipe. Acreditamos que outros meninos estão em busca de uma oportunidade. Por isso, abrimos a chance para futuros atletas que moram em cidades onde não há equipe de basquete masculino”, comenta a técnica Tati Motta.

Os treinos do Basquete Masculino de Catanduva ocorrerão à noite. “O atleta escalado terá de comparecer aos treinos noturnos, daí a importância de assumir o compromisso e suas responsabilidades”, aponta a comandante.

A nova equipe participará de várias competições, dentre elas, Jogos Regionais, Copa Monte Líbano, em Rio Preto, e a possível participação de Catanduva em uma liga de Ribeirão Preto. “Os garotos com menos idade com interesse em aprender habilidades de basquete são atendidos nas escolinhas esportivas da Prefeitura, que está com inscrições e rematrículas abertas para 2019”, finaliza.

O Conjunto Anuar Pachá está localizado na rua Rebouças, nº 55, no Parque Iracema. O telefone para mais informações é (17) 3523-4314.

Karla Sibro

Da Reportagem Local