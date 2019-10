Tietê/Bax Catanduva Perde em Segunda Partida do Paulista

Na segunda rodada do Campeonato Paulista da Divisão Especial, o time Usina Tietê/Bax Catanduva perdeu fora de casa para a equipe do Ituano. A partida foi disputada na ultima terça-feira, no Ginásio Prudente de Moraes. O placar foi encerrado em 80 x60.

Catanduva chegou a abrir o placar, mas foi o único momento que esteve na dianteira. O primeiro quarto foi encerrado com vantagem do Ituano de 29 a 17.

No segundo período, as catanduvenses marcaram mais: 20 a 14. No entanto, o Ituano foi para o intervalo liderando por 43 a 37 na contagem geral. Já no segundo tempo, o ritmo intenso do início reapareceu. As donas da casa levaram a melhor nas duas parciais complementares e fecharam o duelo com 20 pontos de margem.

Na partida de estreia disputada com o Santo André/Apaba, o time da Cidade Feitiço venceu com um placar elástico. Foram 79 pontos contra 43 do time da região do ABC paulista.

Na ocasião a ala-pivô Dominick foi a cestinha da partida, com 19 pontos. A armadora Natália foi a líder em assistências (oito, no total). A jogadora Bianca, de Santo André, conseguiu 17 rebotes.

O Bax Catanduva terá o próximo desafio no dia 10 deste mês, novamente em casa e com apoio da torcida. A equipe encara o Vera Cruz Campinas, no ginásio de esportes Anuar Pachá, a partir das 20 horas.

Neste primeiro turno, até o momento, o BAX segue em segundo na classificação, abaixo do Ituano, seu último adversário. O Vera Cruz Campinas ainda não estreou no Paulista, encara no dia 05, sábado, o Pró Esporte/Sorocaba.

