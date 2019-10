Tietê Agroindustrial/Bax Joga Hoje Contra A Vice-Campeã De Campinas

Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva joga hoje (10), às 20h, no Ginásio Anuar Pacha contra a atual vice-campeã Vera Cruz/Campinas. O time catanduvense briga por vitória para seguir no campeonato, pois na partida contra o Ituano Basquete, realizada na noite de terça-feira (01), na casa do adversário acabou com a derrota das visitantes por 80 a 60.

O técnico Cesamar contou que a equipe não repetiu o bom desempenho defensivo da partida anterior contra a atual campeã Santo André já no segundo jogo que foi na casa do adversário é sempre uma incógnita e permitiu que a equipe de Itu abrisse uma grande diferença de pontos no primeiro quarto.

No último quarto, a equipe catanduvense se aproximou do placar e teve várias oportunidades de chegar à pontuação do adversário, mas o esforço feito para tirar a diferença obtida pelo adversário no inicio do jogo refletiu no desgaste físico e permitiu a equipe adversária abrir uma diferença de 20 pontos no final.

“O rebote foi o ponto principal para essa diferença: foram 56 a 35 em favor de Itu. Tivemos, ainda, os pontos convertidos dentro do garrafão, 42 pontos para Itu e apenas 24 para Catanduva. O jogo esteve equilibrado. Até os últimos cinco minutos da partida, diferença de cinco a nove pontos”, finaliza.

Já o time de Campinas perdeu seu último jogo, segundo Cesamar foi uma derrota que ninguém esperava já que o time conta com atletas da seleção e medalhistas na Copa América por isso ele acredita que o time adversário não pôde treinar todas juntas devido a Copa e as catanduvenses devem aproveitar esse fator e ir pra cima do time de Campinas.

A entrada do jogo é gratuita e o time conta com a presença dos torcedores.

Ariane Pio

Da Reportagem Local