Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva Tem Estreia Adiada no Paulista de Basquete

A estreia da Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva no Campeonato Paulista da Divisão Especial Feminina foi adiada. A equipe jogaria no dia 9 de setembro, às 20h, no Ginásio Anuar Pachá, em Catanduva contra o Sesi/Araraquara.

A decisão foi tomada após reunião na Federação Paulista de Basquete, na quarta-feira (28), em comum acordo entre as equipes participantes da competição, que estava com início marcado para 4 de setembro. “A decisão foi tomada em conjunto com clubes, em razão da convocação da Seleção Brasileira Feminina para a Copa América, de 22 a 29 de setembro, em San Juan, Porto Rico, e da convocação da Seleção Militar”, explica a dirigente da Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva, Natália Burian.

O presidente da Federação, Enyo Correia, recebeu os representantes dos clubes participantes do Paulista Feminino que são: Basketball Santo André/Apaba, Sesi/Araraquara, Ituano Basquete, Vera Cruz Campinas, Pró-Esporte/Sorocaba e Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva, para tratar de assuntos pertinentes ao campeonato e discutiu a mudança nas datas.

“Os clubes estão coesos na realização do Campeonato Paulista da melhor forma possível juntamente com a Federação. Esse é o papel da entidade tentar agregar as forças de cada clube com o objetivo de cada vez mais enaltecer e fortalecer o basquetebol, consequentemente quem ganha é o campeonato e o basquete paulista. Agradeço a presença de todos os clubes participantes e ao comprometimento junto à Federação”, destacou Enyo Correia. A Federação Paulista de Basquete divulgará, nos próximos dias, a nova tabela com as datas dos jogos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local