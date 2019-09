Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva Joga Na Próxima Terça-Feira

A Federação Paulista de Basquete anunciou nesta segunda-feira (16) a tabela com os jogos do Campeonato Paulista Feminino de Basquete da Divisão Especial. Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva estreia na terça-feira (24), às 19h30, contra a equipe Basketball Santo André/Apaba, na quadra do adversário.

Confira os próximos jogos: dia 24/09 às 19h30 em Santo André contra Basketball Santo André. No dia 01/10 às 19h30 em Itú contra Ituano Basquete. No dia 10/10 às 20h em Catanduva contra o Veraz Cruz de Campinas. No dia 16/10 às 20h em Sorocaba contra Proesporte/Sorocaba. No dia 19/10 às 16h contra o Sesi/Araraquara.

A equipe Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva anunciou há duas semanas que mais um reforço chegou para o Campeonato Paulista Divisão Especial, a armadora Natália Burian. Um rosto bastante conhecido pelos torcedores e foi uma boa notícia aos amantes do basquete catanduvense. Natália Burian decidiu atender a um pedido do técnico Cesarmar Fernandes de Miranda e vai adiar sua aposentadoria das quadras, participando da competição que começa já no primeiro jogo do time no dia 24 de setembro.

Aos 35 anos, Natália havia anunciado sua aposentadoria em maio deste ano. Ela disputou os Jogos Regionais do Interior para sua despedida e afirmou que trabalharia fora das quatro linhas. Porém, com o pedido do técnico, ela decidiu adiar seu projeto e, agora, além de presidente da Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva, ela vai acumular a função de jogadora.

“Eu me identifiquei com Catanduva e foi aqui que tive a oportunidade de conhecer ótimas pessoas e ser reconhecida, o que rendeu convocações para a Seleção Brasileira. Até conseguirmos contratar mais uma jogadora, eu vou disputar o Paulista”, salienta.

Ela garante que defender as cores de Catanduva tanto dentro quanto fora de quadra é uma honra fazer parte da equipe que sempre poderá contar com sua ajuda.

Ariane Pio

Da Reportagem Local