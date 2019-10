Tentando A Classificação, Sub-20 Do Catanduva FC Enfrenta Bandeirante Hoje

Em busca da classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista Segunda Divisão Sub-20, a equipe do Catanduva FC encara, hoje, o Bandeirante de Birigui, a partir das 17h00, no estádio Pedro Marin Berbel (conhecida como Pedrão, em Birigui). A partida é válida pela segunda partida (ida e volta).

“Na primeira rodada, o time do santo ficou no empate por 1 a 1 em casa, no Silvio Salles, com gol de Caio Costa, após surpreender a zaga de Birigui com infiltração pelo meio e mandar direto na rede do adversário. Agora, os garotos do Sub-20 devem ganhar para avançarem nas semifinais, uma vez que pelo histórico, o time de Birigui possui a melhor campanha no histórico da competição”, informa a nota divulgada pela assessoria de imprensa do time.

Para a partida, o técnico Ernandes terá todo o elenco à disposição, com exceção de dois jogadores que estão entregues ao departamento médico. Já com relação aos treinos, o técnico enfatizou os lances com bola parada e os táticos: “nesta semana, trabalhamos muito o condicionamento físico dos atletas, pois estes jogos estão acontecendo em horários de muito sol, o que pode diminuir o rendimento em campo. Também valorizamos muito os lances de bola parada, como pênaltis, pois perdemos duas vezes em dois jogos, e nisso, temos que melhorar”.

Da Reportagem Local