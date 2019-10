Técnico Pinho Renova Contrato E Fica No Catanduva FC Até Fim De 2020

O Catanduva FC anunciou, na manhã da última quarta-feira, 9 de outubro, a renovação de contrato do técnico Olímpio Batista Ferreira Jr. (conhecido como Pinho). O ‘Rei do Acesso’, como é comumente chamado, irá comandar o time profissional do santo pela temporada do Campeonato Paulista Segunda Divisão e assinou novo acordo até o final de 2020.

“Pinho é o técnico mais antigo em atuação e ganhou o apelido de Rei do Acesso no interior paulista, em 2014, por conseguir seis acessos no Campeonato Paulista da 2ª Divisão (atual 4ª divisão do estado) além de outros acessos em outras divisões paulistas. Ele assumiu o Catanduva FC este ano, após o time passar por dificuldades de avançar no campeonato, levando o time até as oitavas de final”, informou a nota oficial da assessoria de imprensa do time catanduvense.

De acordo com a informação, para ele, a permanência no clube foi muito além de proposta financeira: “quando a comissão veio me procurar, eu já estava decidido a encerrar minha carreira, mas a última partida que estive com eles, ainda está na minha memória e isso não me deixou feliz, creio que tenho uma missão dentro do Catanduva FC e foi o que motivou continuar”.

Para a temporada do ano de 2020, a diretoria do clube ainda não descartou a possibilidade de que alguns atletas que atuaram este ano poderão voltar. Como o caso do zagueiro Léo Cruz, que esteve em 2018 e voltou em 2019. “Prova disso é o aproveitamento do lateral Caio Costa, que está agora disputando a competição Sub 20 e já marcou gol”.

