Sub-20 Do Catanduva FC Vence E Busca Se Consolidar

Jogando pelo Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub-20, a equipe do Catanduva FC encarou o Taquaritinga, em casa, no Silvio Salles, e a partida terminou empatada em 1 a 1. Para Ernandes da Silva, técnico do santinho, o time está no caminho certo.

“Contra o CAT, foi um jogo muito bom, bem equilibrado. E sofremos muito por conta do calor. Estava muito quente. No entanto, conseguimos nos portar bem, e empatamos. Para a próxima partida, o time tem boas chances de avançar, já que venceu a última rodada, contra a Matonense, por 4 a 1. Com jogo fora de casa, o professor mostra confiança. Temos treinado forte e com mais confiança após a vitória, com objetivo de buscar a vitória em Limeira para fechar o turno em 2°lugar no grupo”, ressalta a nota oficial da assessoria de imprensa do Catanduva FC.

Conforme dito pelo treinador, a única dúvida é em relação ao jogador Gustavo: “Temos o grupo praticamente completo, com a volta dos atletas que estavam suspensos, e só estamos aguardando a recuperação do Gustavo, que está com dores no joelho, da última partida”.

Fazendo parte do Grupo 2, o Catanduva está no segundo lugar dessa fase, com 5 pontos. A chave possui o Inter de Bebedouro na liderança, com 10 pontos, o Taquaritinga em terceiro (com 4), seguidos de Independente e Matonense (ambos com 1 ponto).

Amanhã, dia 23, os jogadores sub-20 do santo irão enfrentar o Independente de Limeira, fora de casa, com partida marcada para as 15h00.

Da Reportagem Local