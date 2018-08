Sub 20 do Catanduva FC Busca se Manter na Liderança

A equipe Sub 20 do Ca­­tanduva Futebol Clube busca se man­­ter na liderança do grupo. Neste sábado (25) a partir das 15 horas o Santo encara o Ta­quaritinga que está em se­­gundo lugar na tabela. A par­­tida é a quarta do time caçula de Catanduva nessa que é a Segunda Divisão do Campe­onato Paulista 2018.

O objetivo é o de ganhar mais três pontos no jogo rea­­lizado fora de casa em con­­fronto direto. Nas últimas três rodadas o time surpre­en­­deu. Com um empate fora e duas vitórias em casa, teve sete pontos (77,8 de apro­vei­­tamento) e está na primeira po­sição do Grupo 3.

Depois da vitória do Grê­­mio Catanduvense, na sema­­na passada, em casa, o técnico Rodrigo “Deião” exaltou a cam­­panha do clube. A ideia, de acordo com ele, é a de man­ter o ritmo e obter, no mí­­nimo, um ponto como visi­­tante e fazer o dever de casa em Taquaritinga.

Dessa forma, o time pode­­rá arrancar muito bem na com­­petição e acumular a cha­­mada “gordura” na tabela. Contra o CAT, o time tem um tabu. Isso porque, dois con­­frontos da primeira fase do profissional (Sub-23), o San­to perdeu no placar de 1 a 0 em partida realizada em casa e de 4 a 1 como visitante.

O duelo deste sábado é no Estádio Municipal Adail Nu­­nes da Silva, em Taquaritinga. Na escalação, a tendência é de que Deião mantenha a ba­se que tem usado nos jogos. O zagueiro Léo Cruz (dois gols) e o atacante Brenno Pon­tes (um gol) estão confir­­mados para a partida. A entra­­da é gratuita.

Cíntia souza

Da Reportagem Local