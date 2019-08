Sub-17 Tem Partida Decisiva Em Busca de Sua Vaga

No sábado (31), na 20ª rodada da competição, a última da 2ª fase do Campeonato Paulista, os novos desafios das categorias de base serão em casa, no Jorjão. O sub-15 enfrentará o Velo Clube às 9h e na sequência, às 11h, o sub-17 jogará contra o Desportivo Brasil. Mais tarde, às 15h, será a vez do sub-20 contra o Juventus.

Após vencer na última rodada, o sub-15 garantiu sua vaga na próxima fase. Atualmente, a categoria mantém o 2º lugar em sua chave com 9 pontos. O técnico Carlos Magno falou sobre a expectativa da equipe: “Independente de qualquer situação, nossos princípios e ideias sempre precisam prevalecer. Esperamos continuar realizando tudo o que já estamos fazendo, sempre em busca de um jogo agradável de se ver, para a frente e ofensivo”.

O sub-17 mantém a vice-liderança do Grupo 13, agora com 8 pontos e precisa vencer o Desportivo para classificar. Um momento importante para o técnico Rafael Stucchi e sua equipe: “Temos um grande jogo de classificação pela frente, em clima de final. Trata-se de um grande adversário, muito bem treinado. Mas nossos atletas estão focados e cientes da força e do valor que tem essa partida. Tivemos uma semana muito boa de treinos, por isso vamos manter esse nível para que possamos cumprir os nossos objetivos”.

Também já classificado para a 3ª fase, o sub-20 mantem a liderança do Grupo 06, agora com 12 pontos. A frente da equipe, o técnico William Sander falou sobre a evolução da categoria: “Buscamos fazer com que todos se adaptem o mais rápido possível as mudanças em nossa equipe, o que acredito que só vem a agregar para nossos atletas. Estamos concentrados em manter nossa qualidade. Temos consciência que as dificuldades vão aumentar na próxima fase, em jogos que vão trazer ainda mais visibilidade, entendimento e confiança para o jogo. Temos trabalhado por uma excelente competição e esperamos ir o mais longe possível”, finalizou.

Da Reportagem Local