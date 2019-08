Sub-15 Do Catanduva FC Enfrenta, Hoje, Equipe Do Palmeiras Na Capital

O time de jogadores sub-15 do Catanduva FC se classificou para a segunda fase entre grupos e, até o momento, está na segunda colocação da chave do Campeonato Paulista. Hoje (03), os atletas vão à capital enfrentar o Palmeiras, às 9h00, na Academia de Futebol 2, com entrada gratuita. A equipe verde e branca é a atual líder do grupo.

“Ambos com três pontos casa, o time iniciou a segunda fase de grupos na semana passada com um resultado satisfatório e venceu o Grêmio São-Carlense, por 3 a 2. Com três pontos, o Catanduva FC está na segunda posição do Grupo 15, que ainda tem Palmeiras em primeiro, Grêmio em terceiro e Brasilis Fc Ltda em quarto”, ressalta nota oficial da assessoria de imprensa do Catanduva FC. O técnico do sub-15, Douglas Santos, está confiante em uma boa campanha no primeiro estadual da categoria, com bons resultados. “No ano passado, conquistamos o título estadual da Copa AME, representando a Escolinha de Futebol. Disputamos algumas outras competições regionais, mas agora é Campeonato Paulista, é a disputa da competição da Federação. Estamos preparados e confiantes em uma boa campanha”, comentou o treinador, que é da cidade de Matão e já atuou nos times do Mirassol e Olímpia.

Ainda conforme informação do Catanduva FC, o elenco do santo sub-15 conta com os atletas: Braian Elizeu, Renan Silva, João Vítor, Diego Cardoso, Henrique Taquette, Thales Aguiar, Alberto Batista, Joao Mariano, Renato Rossi e Savio Zanini.

“São oito grupos de quatro clubes cada na segunda fase do estadual – os times se enfrentam em turno e returno dentro das chaves, classificando-se para a terceira fase os dois primeiros de cada. As melhores campanhas no somatório de todas as fases de grupos levarão vantagem nas fases finais, já que poderão decidir em casa nos jogos de volta das quartas, semifinal e final”, finaliza a assessoria.

Da Reportagem Local