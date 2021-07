SONHO: Catanduvense é convocado para a Seleção Brasileira Sub-15 de Futebol

O catanduvense Pedro Henrique de Paula participará do período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, para integrar a Seleção Brasileira Sub-15 de futebol. O grupo está sob o comando do técnico Dudu Patetuci, que convocou 26 atletas para o período de 13 a 22 de julho.

“Pedro começou com a gente aqui desde garoto no futsal, jogou sua primeira competição aos 9 anos. Um menino sempre dedicado, não faltava nos treinamentos, sempre solidário com os companheiros de equipe, nunca pensando no individual, sempre no coletivo. Aos 10 anos começou com o futebol de campo, em conjunto com o futsal. Ele conquistou vários títulos na nossa região, com a nossa camisa.