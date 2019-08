Smelt Dragons Joga Nesse Domingo Em Matão

Sobre a dobradinha de basquete da Smelt Dragons no sábado (24), as equipes masculinas venceram jogos disputados pela Copa Revelar onde Catanduva levou a melhor contra São Carlos, por 54 a 43. Já o sub 21 ganhou partida válida pela Liga de Basquete Centro Oeste Paulista, com placar de 93 para Catanduva e 63 para Reginópolis.

As técnicas Tati Motta e Fernanda Hartwig classificaram as equipes como guerreiros e prometem que ninguém segura o Dragons. “As duas categorias tiveram desempenho espetacular, saindo com resultados positivos” conta Tati Motta.

A equipe Sub 17 jogou pela Copa Revelar de Ribeirão Preto, o resultado foi Dragons 54 X 43 São Carlos. Destaques da partida: Elber 18 pontos, Luiz 15 pontos, David 11 pontos, Murilo 4 pontos, Phelipe 3 pontos, Tulio 3 pontos.

Já a equipe do Sub 21 jogou pela L.B.C liga Centro Oeste Paulista, o resultado Dragons 93 X 63 Spartans Reginópolis. Os destaques da partida: Lucas Rafael 21 pontos, Luan 17 pontos, Lucas Oliveira 17 pontos, Guilherme 15 pontos, Thiago 11 pontos, Moyano 10 pontos.

O próximo jogo é no próximo domingo (1) os dois times sub-17 sub-21 joga contra Matão no mesmo dia.

Smelt Catanduva Dragons nasceu de um projeto da educadora física e jogadora profissional da equipe de Catanduva, Tatiane Motta que, em 2016 apresentou o projeto onde busca desenvolver ações de incentivo a prática esportiva através de programas gratuitos para as famílias e crianças de baixa renda na região. Para treinar as crianças precisam estar matriculadas em escolas da rede pública municipal ou estadual, hoje o projeto conta com jovens de várias cidades da nossa região e tem o apoio da SMELT (Secretaria Municipal de Esportes Lazer e Turismo), e os treinos são sempre as segundas, quartas, quintas e sextas feiras das 17h30 ás 20h, no Ginásio Anuar Pachá, no Conjunto Esportivo na Avenida Paulo de Faria, 17 – Parque Iracema.

Ariane Pio

Da Reportagem Local