Secretaria De Esportes Divulga Relação De Atletas Para Os Jogos Abertos Do Interior

A competição conta com 29 modalidades, separadas pelas categorias livre e até 20 anos

Da Reportagem Local

A Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo publicou a lista de todos os classificados para os 83º Jogos Abertos Horácio Baby Barioni, que serão realizados no mês de novembro, em Marília.

Catanduva está na lista com as seguintes modalidades: ginastica artística masculina e feminino, basquete feminino, tênis masculino, taekwondo masculino, xadrez masculino e feminino, ginastica rítmica, basquete masculino, atletismo feminino/masculino/ ACD, natação masculina /feminina/ACD.

A competição conta com 29 modalidades, separadas pelas categorias livre e até 20 anos. Todos os classificados garantiram o direito de participar da “Olimpíada Caipira” durante os 63º Jogos Regionais, sediados nas cidades de Americana, Andradina, Assis, Botucatu, Ilhabela/São Sebastião, Franca, Osasco e Sorocaba.

Somadas as oito Regiões Esportivas do Estado, foram mais de 41 mil atletas participantes, com 359 cidades representadas. Para os Jogos Abertos, a expectativa é de aproximadamente 15 mil atletas agitando a cidade de Marília.

Nas modalidades de atletismo e natação, aqueles que obtiverem o índice podem se classificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio diretamente da competição que também é conhecida como Jogos Abertos do Interior.

O secretário de Esportes do Estado, Aildo Rodrigues Ferreira, classificou a competição como histórica. “Participar da organização de um evento com 83 anos de história e que leva o nome de seu idealizador, um verdadeiro empreendedor do esporte paulista, é uma grande honra. Tenho certeza que a cidade de Marília também está a altura dos Jogos”, concluiu. Confira a relação completa no link http://bit.ly/2Hxe8NW.