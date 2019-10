‘Raposas De Catanduva’ Joga No Domingo Na 1ª Copa Futsal Feminino

No domingo (27) será realizada a 1ª Copa Futsal Feminino na cidade de Catiguá, às 8h no Ginásio de esportes Guerino Monzani com a participação de seis times, Soccer Girls, Raposas de Catanduva, Paraíso, Tabapuã, Pindorama e Minerva´s.

O técnico do time das Raposas de Catanduva, Diego Honório da Silva, disse que a equipe jogará contra o time de Paraiso e Pindorama. A equipe conta com 18 atletas, mas nesse campeonato não serão todos que estarão no torneio devido ao horário e alguns jogadores trabalham.

“Estamos nos preparando com treinos durante a semana e participando de amistosos e torneios, pois a equipe é nova e a maioria das jogadoras nunca jogou futebol ou participou de torneios relacionados”, explicou o treinador.

Segundo Diego, as expectativas são as melhores sobre o rendimento das meninas e o bom desempenho no torneio. “Como é um time recém-criado com jogadoras que estão adquirindo experiência agora, o mais importante é analisar e se preocupar com o desempenho delas em quadra. Todas se esforçam ao máximo nos treinos e o que eu espero é ver essa dedicação dentro de quadra também nos torneios. O resultado está aliado ao desempenho e é consequência de executarmos nosso plano de jogo, então se o desempenho, que é o foco, for satisfatório, tenho certeza que os resultados aparecerão” finaliza o técnico.

As Raposas jogarão contra as equipes de Paraíso e Pindorama que são as equipes do mesmo grupo. Caso vençam elas conseguem passar de fase, e chegar às fases eliminatórias do torneio.

Danilo Martins é o coordenador do evento e disse que o evento é aberto ao público em geral. “A importância do evento é a divulgação do futebol feminino, que é tão desvalorizado e pouco reconhecido pela sociedade e também e valorização. A premiação fica por conta de troféus e medalhas. E como é um evento aberto ao público, não temos uma margem de público esperado, mas contamos com toda a comunidade para prestigiar nossas meninas do futebol feminino” finaliza Danilo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local