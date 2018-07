Pelo Segundo Ano Consecutivo, Basquete Feminino é Campeão nos Jogos Regionais

Pelo segundo ano consecutivo, o Basquete Catanduva Feminino é campeão nos Jogos Regionais. Após as vitórias contra Mirassol (78 x 24), Araçatuba (76 x 58) e São José do Rio Preto (68 x 41) a equipe de Catanduva comemora o título de forma invicta. As cestinhas da última partida foram Tati Motta com 22 pontos e Thaissa com 16 pontos. Com o título soma-se a 11ª vez que o basquete é campeão nos Jogos Regionais do Interior.

A comandante do basquete Fernanda Hartwig Barbuio deixou o posto para reforçar o time como pivô.

“O Bax Catanduva passa por reformulação. A equipe fez campanha nos regionais somente com parte do elenco oficial, já que algumas jogadoras foram dispensadas devido ao intervalo de cerca de dois meses entre a última e a próxima competição, o Brasileiro e o Paulista da modalidade, respectivamente”, informa a assessoria de comunicação da prefeitura.

Com resultado, o basquete está habilitado para disputar os Jogos Abertos em novembro, na cidade de São Carlos.

A natação também é destaque nos Jogos Regionais e encerrou sua participação com a equipe feminina na quarta colocação e a masculina em terceira.

“Nossos nadadores surpreenderam os fortes adversários contratados e foram somando pontos prova a prova. Uma equipe jovem e formada por nadadores de nossa cidade mostrou determinação a cada queda n’água. Os nadadores estarão de férias nas próximas duas semanas e em agosto os treinos retornam”, informa a professora e técnica Andrea Malfara.

Já o basquete masculino de Catanduva venceu Auriflama (79 x 35) na segunda rodada dos Jogos Regionais. Na primeira rodada contra Fernandópolis, os meninos perderam de 45 a 52.

Os cestinhas da partida contra Auriflama foram Guilherme com 28 pontos e Lucas Rafael com 17 pontos. Já Guilherme e Lucas Oliveiras foram os responsáveis pelos melhores rebotes.

Os atletas com deficiência (ACD) da natação também foram os responsáveis pelas primeiras medalhas dos Jogos Regionais.

Os nadadores foram medalhistas em todas as provas disputadas. Foram 15 medalhas de ouro, cinco de prata e uma de bronze.

Ao todo, a Cidade-Feitiço estará representada por 300 atletas.

As competições acontecem até o dia 29 de julho em Votuporanga. Mais de 6 mil atletas de 26 modalidades estarão nas disputas.

Karla Sibro

Da Reportagem Local