Novorizontino Enfrenta Mirassol pela Copa Paulista em Casa

Em uma nova rodada da Copa Paulista o Novorizontino enfrenta o time de Mirassol, em casa no próximo domingo. A partida será realizada no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, a partir das 10 horas.

A partida é válida pela 8ª rodada da competição, em início do returno.

Os ingressos para o jogo já estão à venda. Arquibancada Geral Local / Visitante pagam R$ 10,00, na arquibancada inferir descoberta, o valor é de R$ 20,00, na arquibancada coberta, o torcedor também paga R$ 20,00.

A equipe profissional do Novorizontino entrou em cam­­­po pela última vez no ultimo domingo (26), no Estádio Maria Tereza Breda, em Olímpia, onde enfrentou os donos da casa. Em um jogo muito disputado, o Tigre perdeu de 3 a 2 para os donos da casa, com gols de Thiago Alves (24’) e Leonardo Tocantins (62’).

O atacante Leonardo Tocantins comentou sobre o resultado: “Viemos sabendo das dificuldades que iríamos encontrar, e enfrentamos nosso adversário de igual para igual. Apesar das más condições do campo, conseguimos trabalhar bem a bola. Seguimos confiantes e atentos ao nosso trabalho. Temos uma partida muito importante na semana que vem em casa”. O técnico William Sander avaliou: “Fizemos um bom jogo contra uma equipe muito qualificada. Acredito que fizemos um bom trabalho e conseguimos ter um bom desempenho. Por essa partida, tínhamos que ter pontuado. Por conta de alguns erros que tivemos, o adversário foi efetivo e soube aproveitar. Continuamos forte nos­­­­so trabalho, vamos lutar até o final em busca de nossa classificação”, finalizou.

Escalação: 1- Vinicius Almeida, 2- Cleiton Garcia, 3- João Augusto, 4- Rodrigo San, 5- Jairo Luis, 6- Leonardo Griggio, 7- Diego Justen, 8- João Pedro, 9- Nando, 10- Thiago Alves, 11- Leonardo Santiago.

Categorias

de base

No sábado (1º), as categorias de base do Novorizontino enfrentam seus adversários em casa, pela 20ª rodada do Campeonato Paulista, a última da 2ª fase da competição. No Quirinão, o sub-15 joga contra o Mauaense às 9h e o sub-17 às 11h, contra o Comercial RP. No Jorjão, às 15h, será a vez do sub-20 contra o Red Bull Brasil.

Karla Konda

Da Reportagem local