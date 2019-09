Nova Edição Do IF Runner Está Com Inscrições Abertas

Semana passada, foi realizada uma limpeza na área, bem como a soltura de cinco mil alevinos

Ariane Pio

Da Reportagem Local

A edição do “IF Runner – Corrida e Caminhada” acontecerão no dia 28 de setembro. As inscrições vão até o dia 22 de setembro e podem ser feitas pelo site do instituto. O evento une esporte à solidariedade, além de incentivar a prática esportiva como forma de manter uma vida saudável e como instrumento de desenvolvimento humano e social. No evento serão arrecadados leites para serem doados a entidades sociais do município.

Poderão participar homens e mulheres de todas as idades. Os menores de 18 (dezoito) anos deverão apresentar junto à ficha de inscrição o Termo de Autorização e Responsabilidade dos pais ou responsáveis, que pode ser acessado no regulamento disponível também no site. De acordo com as informações divulgadas pelo IFSP Catanduva, a prática esportiva será realizada em distância de 6 km para a Corrida e 3 km para a Caminhada, com largada no Parque Ecológico dos Ipês. O horário definido para a largada é às 18h. As provas terão duração máxima de 1h30. O local de chegada será o mesmo da largada.

A equipe organizadora recomenda que os participantes façam uma avaliação médica prévia antes do evento. Haverá fiscais distribuídos em todo o percurso para auxiliar os atletas. Para outras informações sobre a competição os telefones são (17)3524-9722 ou (17) 3524-9718.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site ctd.ifsp.edu.br/quest.