No Penúltimo Jogo da Segundona, Catanduva FC Empata Contra o José Bonifácio

No penúltimo jogo da 1ª fase da Segunda Divisão do Campeonato Paulista, o Catanduva Futebol Clube empatou diante do José Bonifácio. Com o resultado, o mais novo time da Cidade Feitiço, ocupa a sétima posição na tabela do Grupo B. A partida foi realizada no último sábado (30), no Estádio Silvio Salles.

Mesmo estando fora de casa, o José Bonifácio foi em busca do primeiro gol e quase teve essa chance nos seis primeiros minutos da partida. Esse lance surgiu com o zagueiro Luiz Fernando que de cabeça mirou no gol, mas acertou no travessão. Aos 20 minutos, outro quase, desta vez do Santo. João de Deus bem que tentou, mas não conseguiu abrir o placar para o Catanduva FC. Mesmo estando na frente do gol, ele chutou, mas bateu para fora. Ainda no primeiro tempo, o José Bonifácio chutou novamente para o gol, mas só chegou à trave.

Não muito diferente do primeiro, o segundo tempo foi marcado por uma reação do Santo que aos 14 minutos de jogo quase conseguiu marcar. Wilker chutou, mas a jogada foi parar na trave. Dois minutos depois, o José Bonifácio tentou revidar com Silvano que, de cabeça, tentou acertar no gol, mas só chegou no travessão. Foi com 34 minutos de partida que o adversário conseguiu defender na cara do gol em um drible de Batista. Ainda no finalzinho da partida o goleiro do Santo também fez bonito e defendeu a bolada de Diogo. Final de placar tudo igual no zero a zero.

Diante do resultado da partida, o time do José Bonifácio completa 17 pontos e fica em quarto lugar na tabela. Ainda há chance para conseguir a classificação, mas para isso, é necessário ganhar por dois gols de diferença do Bandeirante em casa. Além disso, precisa torcer para que o América perca para a Internacional em partida realizada no Teixeirão.

Enquanto isso, o Catanduva FC completa treze pontos e ocupa a sétima posição. Sem chances de se classificar o Santo soma onze pontos na tabela ficando na lanterna. A próxima partida será às 10 horas de domingo (8) onde encara o Taquaritinga, fora de casa. Já o José Bonifácio enfrentará o Bandeirante no Pereirão.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local