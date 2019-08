Nicole Chirinda É O Novo Reforço Da Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva

A nova ala-pivô afirmou estar feliz de jogar em Catanduva, que é uma cidade que tem história

A ala-pivô Nicole Chirinda, 23 anos, apresentou-se à comissão técnica da Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva na quarta-feira (21). A atleta foi anunciada no início deste mês pela diretoria do clube, porém, sua apresentação só aconteceu agora porque a jogadora ainda cumpria compromissos profissionais.

Chirinda atuava no Uninassau, em Recife, onde disputou a LBF. Ela já iniciou a preparação junto às demais jogadoras, inclusive, treinando nesta manhã, no Ginásio Anuar Pachá, em Catanduva.

Segundo a dirigente Natália Burian, o sonho de ver Chirinda atuando pela equipe de Catanduva era antigo. “Ela tem um perfil de jogo coletivo, pega muitos rebotes, é boa defensora e tem um jogo forte de costas. Ela é uma jogadora que agrega muito a uma equipe”, salienta. A nova ala-pivô afirmou estar feliz de jogar em Catanduva, que é uma cidade que tem história no basquete feminino.

“Fazer parte disso vai ser especial. Estou muito animada para o início do Campeonato Paulista, onde espero fazer bons jogos, sempre ajudando meu time a vencer”, declara. Recém-integrada à equipe, Chirinda volta a ser companheira de Thaíssa e Lorraine, o que tem ajudando na adaptação. “Já temos um entrosamento e isso ajuda bastante nos treinos e nos jogos”, finaliza.

A estreia da Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva no Campeonato Paulista será no dia 9 de setembro, às 20h, em casa, contra o SESI/Araraquara.

Ariane Pio

Da Reportagem Local