Natália Burian Reforça Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva No Paulista

A equipe Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva tem mais um reforço para o Campeonato Paulista Divisão Especial, a armadora Natália Burian. E o rosto já é bastante conhecido pelos torcedores e foi uma boa notícia aos amantes do basquete catanduvense.

Natália Burian decidiu atender a um pedido do técnico Cesarmar Fernandes de Miranda e vai adiar sua aposentadoria das quadras, participando da competição que começa neste mês.

“Estamos com dificuldades em contratar atletas por dois motivos. O primeiro é que a Seleção Brasileira vai disputar o pré-olímpico agora em setembro. Além disso, a Seleção Brasileira Militar estará disputando o Mundial. Sendo assim, as jogadoras já acertaram com seus clubes ou estão servindo à Seleção. Por isso, nesse primeiro turno, pelo menos, vamos contar com o reforço da Natália”, explica.

Aos 35 anos, Natália havia anunciado sua aposentadoria em maio deste ano. Ela disputou os Jogos Regionais do Interior para sua despedida e afirmou que trabalharia fora das quatro linhas. Porém, com o pedido do tecnico, ela decidiu adiar seu projeto e, agora, além de presidente da Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva, ela vai acumular a função de jogadora.

“Eu me identifiquei com Catanduva e foi aqui que tive a oportunidade de conhecer ótimas pessoas e ser reconhecida, o que rendeu convocações para a Seleção Brasileira. Até conseguirmos contratar mais uma jogadora, eu vou disputar o Paulista”, salienta.

Ela garante que defender as cores de Catanduva tanto dentro quanto fora de quadra e é uma honra fazer parte da equipe que sempre poderá contar com sua ajuda.

Ariane Pio

Da Reportagem Local