Nadadores de Catanduva Pagam Para Treinar em Piscina Aquecida

Com vontade de trazer medalhas para Catanduva nos Jogos Regionais do Interior 2018, os nadadores da Secretaria Municipal de Esportes (SMELT) pagaram para treinar em piscina aquecida. Ao todo, 28 atletas (feminino e masculino) estarão competindo em todas as 20 modalidades. Além dos atletas convencionais, a natação da Cidade-Feitiço também estará representada pelos atletas com deficiência no masculino e feminino. A competição acontecerá em Votuporanga e reunirá mais de 6 mil atletas de 26 modalidades de 16 a 29 de julho.

Segundo informações da professora e técnica Andrea Malfara os atletas catanduvenses estão com vontade de trazer medalhas para Catanduva, por conta disso decidiram pagar os treinos das últimas duas semanas em piscina aquecida.

“Estávamos treinando na água fria, mas alguns atletas não estavam conseguindo entrar na água gelada e para compensar estávamos treinando fora de água com a parte de condicionamento físico. Então optamos em nos reunir e pagarmos para treinar em uma piscina aquecida”, revela a técnica. Andrea frisa que a equipe vai na terça-feira (17) para os jogos regionais e retornará na sexta (20).

“A gente acredita muito em Catanduva. É uma equipe muito jovem, com alguns atletas mais experientes, que é muito boa. A gente está indo para conquistar o terceiro e quarto lugar, mas no futuro essa turminha tem chances de serem destaques e serem os primeiros colocados. Nós temos muita vontade de irmos longe”, ressalta.

Conforme informações da assessoria de comunicação da prefeitura, a delegação de Catanduva estará representada por 300 atletas.

A Cidade-Feitiço está representada nas seguintes modalidades: judô (masculino e feminino), natação (feminino e masculino), natação para atletas com deficiência (masculino e feminino), ginástica rítmica (feminino) e artística (masculino e feminino), vôlei de praia (masculino e feminino), ciclismo (masculino), tênis (masculino,) xadrez (masculino e feminino), basquete (masculino e feminino), handebol (masculino e feminino), capoeira, futebol (masculino), malha (masculino), karatê (masculino e feminino), bocha, tênis de mesa, futsal, vôlei (masculino e feminino), damas, atletismo e atletismo para atletas com deficiência (masculino e feminino) e taekwondoo (masculino e feminino). A delegação catanduvense recebe o apoio da prefeitura que oferece alimentação, transporte e materiais utilizados pelos atletas.

Os Jogos Regionais do Interior reúne mais de 60 cidades vinculadas às Delegacias Regionais de Esporte, pertencentes à 6ª Região Esportiva do Estado de São Paulo.

Karla Sibro

Da Reportagem Local