Nadador Representará Catanduva na Final do Campeonato do Instituto Federal

O nadador Claudio de Oliveira da Silva Júnior, do Clube de Tênis Catanduva, está na fase final do Campeonato promovido pelo Instituto Federal (IF). Na fase regional, Junior trouxe para a cidade duas medalhas de ouro e duas de bronze. Foi campeão na categoria 50 metros borboletas e nos 100 m borboletas. No revezamento 4×50 nado livre e nos quatro estilos (borboleta, costas, peito e crawl) faturou bronze.

Conforme informações do professor e técnico Gilberto Pires, o atleta trouxe resultados expressivos principalmente por levar em conta o pouco tempo de treino para a competição. “Foi um resultado muito bom porque o Juninho estuda o período integral no Instituto Federal e sobra pouco tempo para treinar. E outra coisa que dificultou foi que ele está fazendo o Tiro de Guerra. Então o resultado foi muito bom, devido ele estar treinando pouco”, aponta o técnico. A fase final dos Jogos do Instituto Federal será em outubro em Fortaleza, no Ceará. Ainda não foi divulgada a data.

O professor destaca que mesmo a carga de treinos sendo pouca, o atleta tem condições de trazer uma medalha da fase final. “O Juninho é esforçado, tem boa técnica e ele está se superando cada vez mais mesmo treinando pouco. E estamos esperando que ele traga uma medalha da fase regional”.

A competição do IF reúne estudantes de todo o território brasileiro onde se encontra unidades do Instituto. Em Catanduva, o único representante da instituição é o Junior.

Karla Sibro

Da Reportagem Local