Na Lanterna, o Grêmio Perde de Virada Para o Líder da Segundona

O Grêmio Catanduvense perdeu de virada para o líder, o Inter de Bebedouro no Campeonato Paulista Série B. No primeiro tempo, o Bruxo liderava a jogada com um gol do jogador Jé, atacante. Mas no segundo tempo, o rendimento caiu e o catanduvense perdeu de 2 a 1. O Grêmio é o lanterna da competição com 11 pontos e o Inter de Bebedouro está na liderança com 28 pontos, no Grupo-2. O confronto aconteceu no último final de semana, na casa do adversário. O técnico Dininho afirma que no primeiro tempo o Grêmio teve um bom desempenho e logo de início fez o primeiro gol.

“O jogo foi muito bom no primeiro tempo. Jogamos muito superior ao Inter, bem superior. Mas no segundo tempo, o zagueiro Luciano foi lesionado e teve que sair. O Luciano é bom jogador nosso, não querendo desmerecer o jogador que entrou no lugar dele, mas o time deixou a desejar e acabou levando o primeiro gol nos primeiros 19 minutos de jogo e o segundo veio por volta dos 35 minutos do segundo tempo. Acabamos levando um gol de bola parada, o que é lamentável. Não conseguimos nos superar e nem conseguimos empatar”, informa Dininho.

O Inter tem no comando o técnico Daniel Polezzi e os gols foram marcados por Juninho e Giovani. A despedida do Bruxo no campeonato paulista será neste domingo (8), às 10 horas, no Estádio Sílvio Salles em Catanduva contra o Fernandópolis.

“O elenco vai ser praticamente o mesmo deste último jogo, com exceção do Luciano que provavelmente ainda não poderá entrar em campo. O Bruno Jackson deve voltar e o Natan também. A gente espera ganhar para pontuar e terminar em uma posição mais favorável. A gente não quer terminal em último e vamos fazer de tudo para rever isso”, diz o comandante.

O time valoriza a participação no campeonato e destaca que está em busca de fazer um bom trabalho para que novas oportunidades surjam no futuro.

Como o último jogo é em casa, o Grêmio pede a participação dos torcedores para comparecerem.

Karla Sibro

Da Reportagem Local