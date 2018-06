Na Europa, Altobeli Silva se prepara para competição na Suécia. A prova de 3 mil metros com obstáculo está marcada para esta quinta-feira (28). O atleta, que representa Catanduva, garantiu vitória em outra prova, em Portugal, na semana passada.

Em entrevista ao O Regional, Silva conta que a meta é se destacar. “Vou tenta bater a melhor marca brasileira de todos os tempos para entrar para a história do atletismo Brasileiro na prova de 3 mil metros com obstáculo”, informou.

O atleta conta que sempre busca o melhor resultado, para alcançar o primeiro lugar. “Conheci Portugal e ainda vou conhecer outros dois países novos, inclusive a Suécia. Tudo através do atletismo”, contou ele que no próximo dia 3 de julho também encara outra competição na Europa.

Silva esteve na Espanha se preparando para a prova de hoje e deve retornar para o país onde ficará até o dia 4 de julho. Depois disso, volta para a Cidade Feitiço onde encontrará a família e os amigos.

Sobre a última competição em Portugal, ele conta que a vitória foi fácil. “Fiz uma competição fraca em Portugal, sem grandes adversários e sem nada de mais. Tanto que corri cansado e sem soltar treino. Por fim, corri para ganhar a prova e fiz o tempo de 14h02 nos 5 mil metros rasos. Espero competir provas melhores e do meu nível”, disse nas redes sociais.

Ele teve o melhor tempo nas duas baterias no Torneio Internacional de Atletismo de São João em Braga. “Só tenho que agradecer a Deus por tudo que tem feito em minha vida. Do Bom Pastor para a Europa, para Madrid, quem diria hem? De Catanduva para o mundo. Obrigado pela força e pela torcida de cada um”, finalizou.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local