Master De Futebol Catanduvense Se Encontra Em Nova América

A Equipe Master de Futebol de Catanduva tem mais um encontro marcado hoje, 24. Desta vez, a equipe se encontra em Nova América para uma disputa entre atletas da 3ª Idade. O encontro está marcado a partir das 08h30 no Estádio Municipal de Nova América.

De acordo com o professor Daniel Miela, coordenador da equipe, os encontros visam além da integração social, uma melhor qualidade de vida aos atletas acima de 50 anos: “Todos precisam saber que o esporte é fundamental e proporciona benefícios após certa idade. Realizamos esses encontros para mostrar que o esporte é uma motivação para o futuro”, afirmou.

Os encontros são abertos a todos que apreciam o esporte e se enquadram na faixa etária. As equipes são criadas momentos antes dos jogos. Miela afirma que para este encontro é esperado de 60 a 70 atletas de mais de vinte cidades da região.

Na ocasião, a equipe estará realizando um ato solidário em prol do Asilo Rainha da Paz de Itápolis. Para participar dos jogos, basta doar 1 kg de alimento não perecível. O encontro tem organização do Departamento de Esportes de Nova América e a coordenação do professor Daniel Miela.

Outras informações pelo telefone (17) 99727-3966

Da Reportagem Local