Mais de 500 Pessoas Participam de Passeio Ciclístico da Apae em Prol da Solidariedade

Mais de 500 pessoas participaram do primeiro passeio ciclístico da Apae de Catanduva em prol da solidariedade no último domingo (2). Com o sucesso de público, a segunda edição do Pedal Solidário já tem data marcada: 1º de setembro de 2019. Toda a renda será revertida para a manutenção da entidade. As adesões foram vendidas a R$ 30 cada e dava direito ao café da manhã, almoço e sorteio de brindes. Já para participar do passeio ciclístico a entrada era gratuita.

“O evento foi maravilhoso, superou nossa expectativa. Colocamos 500 pulseiras e foram todas e mais algumas pessoas que entraram na portaria de última hora. Foi um show, a comida foi muito boa com muita fartura, o café da manhã e nossas expectativas para o ano que vem é que o pedal já tem data marcada: primeiro do­­mingo de setembro de 2019”, comemora Maura Guer­reiro, diretora da Apae de Catanduva.

A largada do evento teve início às 8 horas e contou com dois percursos: “easy” de 20 km e o “hard” de 37 km.

Além do fator solidário, o evento também tem como proposta ser uma opção de lazer para toda a família e despertar o hábito da vida saudável. Crianças, jovens e adultos participaram do evento.

A pedalada contou com o apoio da Prefeitura de Catanduva e teve sorteio de duas bicicletas. “Nosso muito obrigada à todos os organizadores do 1° pedal solidário em prol a Apae de Catanduva por confiar em nosso trabalho! Juntos somos uma família em prol ao bem! ”, finaliza Maura.

Karla Sibro

Da Reportagem Local