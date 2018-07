Judocas de Catanduva São Destaque nos Jogos Regionais de Votuporanga

Os judocas da Associação Catanduvense de Esportes (ACES) foram destaque nos Jogos Regionais sediados em Votuporanga na última semana. A equipe masculina ficou em quarto, enquanto que a feminina garantiu o quinto lugar na classificação geral. No total, foram cinco medalhas, uma de prata e quatro de bronze.

Entre as 14 equipes participantes, os atletas de Catanduva garantiram o quarto lugar, enquanto que as mulheres ficaram em quinto, entre 12 cidades participantes. “A ACES/Smelt participou com atletas prata da casa, sem contratação, enquanto que outras equipes são atletas todos de fora, todos contratados”, informam os representantes.

Na categoria feminino peso ligeiro até 50 quilos, Ana Júlia Flor Neves ficou com a medalha de prata. Na categoria feminino peso até 73 quilos foi a vez de Ana Julia de Lima Almeida se destacar, garantindo a medalha de bronze.

Já na categoria masculina até 73 quilos, o atleta Vinicius Kyokiko Tokushige ficou com a medalha de bronze. Ele e outro atleta, Leonardo Martins de Oliveira também ficaram em terceiro lugar, com 12 duplas participantes na categoria masculino Nague no Kata.

“A Aces/Smelt parabeniza os atletas do judô que superaram tudo com todas as dificuldades que existem dentro da modalidade”, informam os representantes.

300 atletas

Além do judô, os Jogos Regionais 2018 que continuam nesta semana contam com outras modalidades esportivas que tem representantes da Cidade Feitiço. São elas: basquete (feminino e masculino), ciclismo (masculino), handebol (feminino e masculino), ginástica rítmica (feminino), natação (masculino, feminino e ACD (atletas com deficiência – masculino e feminino)), malha (masculino), tênis (masculino) e vôlei de praia (masculino). No total, estão representando Catanduva, 300 atletas presentes no evento esportivo.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local