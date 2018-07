Inscrições Abertas Para o 4º Campeonato de Skate For Fun – 1ª Etapa em Catanduva

A s inscrições para o 4º Campeonato de Skate For Fun – 1ª Etapa do Circuito Paulista Skate Downhill em Catanduva estão abertas. O evento será no dia 29 de julho, das 8h às 19 horas, na Rua Itirapina, em frente ao bebedouro da Saec, no Aeroporto. Para fazer a inscrição basta entrar na página do evento no facebook.

Os atletas que fizerem a inscrição e o pagamento adiantado concorrerão a prêmios: três fones de ouvido e duas caixas de som.

Os três primeiros colocados ganharão troféu e premiação. Os ganhadores do 4º e 5º lugares ganharão medalhas. O evento é federado pela Federação Paulista de Skate.

Conforme informações da organizadora da etapa catanduvense Fernanda Tabith todos os atletas que se inscreverem ganharão um kit contendo: uma camiseta, um suco, uma barra de cereal, um livro e uma caneta.

As modalidades e categorias são: longboard – feminino, iniciante, amador e máster, DHS (Downhill Slide) – mirim e máster e big stande up – livre.

“A categoria longboard é aquela usada com skates maiores de 40 polegadas que oferece mais manobras de slides (quando escorrega) e variação de manobra, velocidade e criatividade. A diferença do DHS é que ele tem mais velocidade e manobras de giro”, explica Fernanda Tabith.

Os atletas serão avaliados pelos juízes: Arthur “Piruka”, Rafael Massa e Reine Oliveira. A locução do evento ficará a cargo do Cri Duarte.

Karla Sibro

Da Reportagem Local