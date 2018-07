Handebol Masculino Garante Segundo Lugar Para Catanduva

Depois de quatro anos, o handebol masculino de Catanduva voltou a disputar a final dos Jogos Regionais. A equipe catanduvense encerrou a participação na 62ª edição do evento como segunda colocada na competição, garantindo a medalha e o troféu de prata para o município na modalidade.

O resultado só não foi ainda melhor, porque os catanduvenses foram derrotados por Araçatuba no jogo decisivo, disputado na tarde desta terça-feira, dia 24. O equilíbrio marcou a partida, disputada ponto a ponto até os últimos minutos do jogo. O placar ficou em 23 a 21.

Para chegar à final, a equipe teve uma campanha com quase 100% de aproveitamento. A equipe passou por três jogos na primeira fase com duas vitórias contra Suzanápolis e Andradina, perdendo para Araçatuba. Na semifinal, ganhou mais uma partida contra Mirassol.

Com o resultado de segunda melhor equipe da região na modalidade, o handebol masculino de Catanduva assegurou automaticamente vaga para os Jogos Abertos do Interior, que serão disputados em São Carlos.

Da Reportagem Local