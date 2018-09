Grêmio Perde Para o Taquaritinga, Mas Está Otimista Para Ganhar o Derby

O Grêmio Catanduvense perdeu a última partida contra o Taquaritinga e continua em último na tabela do Grupo-3, no Campeonato Paulista – Sub 20. Sem desanimar, o elenco do Bruxo segue adiante e otimista em ganhar o próximo confronto contra o também time da casa Catanduva Futebol Clube.

O derby acontecerá neste sábado (22), às 15h, no Estádio Sílvio Salles. Na oitava partida do campeonato, o mandante é o Grêmio. No último jogo, Alemão, o presidente do Bruxo, explica que foram muitos erros de gols.

“A garotada é muito nova, tudo de 16 a 17 anos. Erramos muitos gols. Os meninos são novos e nunca participaram de um campeonato. E isso influência muito no resultado”, avalia o presidente.

Para o derby, Alemão ressalta que o elenco trabalhará forte no ataque.

“As nossas expectativas são boas. Estamos torcendo para ganhar. Vamos jogar com inteligência para não cometer os mesmos erros do último jogo”, constata.

Para conquistar a vitória, o elenco do Bruxo tem pegado pesado nos treinos. No período da manhã o reforço é na academia e no período da tarde é no campo. “Eles estão treinando bastante e vamos reagir. Eles treinam a semana inteira de manhã academia e a tarde, no campo”, diz Alemão.

Apenas os dois primeiros colocados do grupo vão para a próxima fase.

O Grêmio tem como técnico Marcos da Silva e preparador físico Fabiano.

Karla Sibro

Da Reportagem Local