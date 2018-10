Grêmio Catanduvense Perde Para o América na 9ª Rodada do Campeonato

O Grêmio Catanduvense perdeu para o América na 9ª rodada do Campeonato Paulista – Sub 20, segunda divisão de um a zero. O confronto foi realizado no último sábado (29), na casa do adversário. O Bruxo apenas cumpriu tabela, mas mesmo assim tinha como objetivo a vitória.

Com o resultado, o time Rubro já está classificado para as oitavas de final.

O presidente do clube, Alemão afirma que os meninos fizeram um bom jogo, mas a falta de experiência fez com que eles perdessem.

“Fomos para cima, os meninos jogaram muito bem. No primeiro tempo erramos vários gols e o gol feito pelo adversário foi gol de pênalti. Não foi um confronto fácil, mas demos trabalho para o adversário”, observa o presidente do Bruxo.

Alemão acrescenta ainda que os meninos, apesar da pouca idade ainda vão se superar em outras competições.

“A garotada nunca participou de nenhum campeonato antes, tirando o zagueiro que é mais experiente, os outros são todos novos e sem experiência em torneio. Tudo de 16 anos, mas com ótimas chances de desenvolvimento. Jogaram muito bem, mas faltou a gente marcar gols”, observa.

Sobre as novidades, o presidente foi cauteloso e afirma que ainda não há planos para o futuro.

O time se despedirá de vez do confronto na próxima sexta, dia 5 de outubro. O Bruxo enfrentará o José Bonifácio, em casa, às 15 horas.

O time agradece o apoio da torcida durante todo o campeonato e pede aos torcedores para comparecerem no último jogo.

Karla Sibro

Da Reportagem Local