Grêmio Catanduvense Mira Próximo Desafio e Tenta de Avançar na Segundona

O Grêmio Catanduvense mira o próximo desafio e tentará avançar visando a classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. O próximo adversário é o Bandeirante vice-líder do Grupo 2 e que promete não facilitar as coisas para o time da Cidade-Feitiço. A partida está marcada para esta sexta-feira, às 20 horas e terá o apoio importante: o jogo em casa, no Silvio Salles.

Ao Bruxo só a vitória interessa. Depois da derrota para o Catanduva FC, no último final de semana, com 11 pontos ganhos e em sétimo na tabela, as chances de rumar para a próxima etapa estão cada vez mais distantes. Com foco em balançar mais a rede que o adversário, o técnico Dininho preparou a equipe durante toda a semana.

Mas não será uma tarefa fácil para as duas equipes. O Bandeirante tenta ficar em primeiro do grupo, atualmente com 19 pontos, enquanto o Grêmio, tenta subir na lista e garantir vaga para segunda fase.

Para o jogo de hoje o Grêmio terá dois desfalques. O meia Eliu e o atacante Vinicius Quitinho, ambos receberam três cartões amarelos. As opções foram João Victor, que assume o lugar de Eliu e Igor, que ficará com a vaga de Quitinho.

A escalação do Bandeirante não foi informada. O trio de arbitragem escalado foi Daniel Carlos Luciano Fer­­­­nandes e os assistentes Thiago Henrique Almeida Alborghetti e Helio Antonio Salvia de Sá.

Karla Konda

Da Reportagem Local