Grêmio Catanduvense Joga em Casa e Enfrenta o América de Rio Preto

O Sub 20 do Grêmio Ca­­tanduvense joga em casa e enfrenta o América de Rio Preto neste sá­­bado (25). A partida está mar­­cada para as 15 horas no Estádio Municipal Silvio Salles e terá os portões aber­­tos. A diretoria do clube con­­vi­­da todos os torcedores a pres­­­tigiarem o jogo que faz parte da Segunda Divisão do Campeonato Paulista 2018.

Atualmente o Bruxo tem um ponto e está em quarto lu­­gar na tabela do Grupo 3. Atrás dele está apenas o time de José Bonifácio que tam­bém tem um ponto. Em ter­­cei­ro está o América, adver­sário no gra­­mado de hoje, que soma três pontos.

Em entrevista ao O Regi­o­­nal, o presidente do Grêmio Ca­­­­­­­­tanduvense, Reginaldo Mar­­­­­­­­­­­­­­­­­­­celo Borges, o Alemão, aponta que a expectativa é a de ter um bom jogo em casa com um time para atacar. “Nosso objetivo é o de sair com a vitória. Fica o convite para todos os nossos torce­­do­­res porque os portões serão abertos, de graça”, comenta.

Sobre o time que estará es­­­calado para a partida, o pre­­sidente do clube faz mistério. Na última partida o elenco foi formado por Julimar da Mata Antonio, Alexandre Ferreira Ma­­­chado de Melo, Alex San­­dro dos Santos Silva, Nathan Alecsandro de Mattos, Ro­berth Rodrigues Pires de Souza, Felipe Gomes dos San­­­tos, Lucas de Almeida Damas­­ceno, Rodrigo Silveira de Oli­­veira, Gustavo Rodri­gues Ma­­chado, Igor Henrique Costa dos Santos, Lucas Edu­ardo de Souza entre os titu­lares. O téc­­nico é Detto Pe­reira.

Já no banco de reserva es­­tavam: Levi Ribeiro Guima­­rães, Francisco Cordeiro dos Santos, Luiz Carlos Cezar Ju­­nior, Lucas Maciel de Assun­­ção Alves, Christian Moreira Serra Emídio, Matheus Henri­que da Silva Salvador e Leo­nar­do Lourenço do Nasci­mento.

Cíntia souza

Da Reportagem Local