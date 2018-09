Grêmio Catanduvense Amarga Derrota em Partida Contra o José Bonifácio

A equipe Sub 20 do Grêmio Catanduvense amargou derrota em partida contra o José Bonifácio. O jogo foi realizado no último sábado (1º) no Estádio Municipal Antônio Pereira Braga. Após uma pausa para foco em mais treino em busca da primeira vitória na competição, o Bruxo deve enfrentar o Taquaritinga em partida mar­­cada para 15 de setembro no Estádio Adail Nunes da Silva.

No último jogo, o placar fi­­­cou em 1 a 0 para o José Bonifácio. Em campo estavam os jogadores: Julimar da Mata Antonio, Alexandre Ferreira Machado de Melo, Alex Sandro dos Santos Silva, Nathan Alecsandro de Mattos, Roberth Rodrigues Pires de Souza, Leonardo Lourenço do Nascimento, Rodrigo Silveira de Oliveira, Luiz Carlos Cezar Júnior, Lucas Maciel de Assunção Alves, Igor Henrique Costa dos Santos e Lucas E­­­du­­ardo de Souza. Todos faziam parte dos titulares do Grêmio Catanduvense.

Entre os reservas estavam: Levi Ribeiro Guimarães, Chris­­tian Moreira Serra Emídio, Lucas Simões Naval Gomes, Francisco Cordeiro dos Santos, Felipe Gomes dos Santos, Gustavo Rodrigues Machado e Matheus Molinaro Clen também do Bruxo.

Já o time do José Bonifácio foi a campo com: Robson Ribeiro Cavalcante, Thales Henrique Guimarães da Silva, Davi Azevedo Costa Duarte, Juan Gomes Pereira, Gabriel Ximenes Duarte Rezende, Jaílton Pereira Lima, Zildan Bonanne Franco Rocha, Ueslei Santos Lacerda Costa, Samuel Silva, Pablo Henrique Soares Silva e Eduardo Tarelho Machado. Entre os reservas, estavam Matheus de Godoy Machado, Paulo Roberto da Conceição Neto, Julio Cesar Ruffo Ferreira, Raphael Ramos Martins Nobile, Igor Guimarães Borges, Mateus Ferreira de Oliveira e Weslley Jesser da Silva.

O Grêmio Catanduvense soma três derrotas e um empate na competição. No último lugar da tabela do grupo 3, o clube tem um ponto apenas. O líder é o América que tem nove pontos. Na sequência está o Catanduva Futebol Clube, mais recente time da Cidade Feitiço, com oito pontos e em terceiro o Taquaritinga com cinco pontos. Em quarto está o José Bonifácio com quatro pontos.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local