Futsal em Embaúba teve Beira Rio de Tabapuã como campeã

A cidade de Embaúba realizou pela terceira vez o Campeonato de Futsal que contou com a participação de times da cidade e também de times de outras cidades. A grande final foi realizada na última sexta-feira (26/07) no Ginásio de Esportes Diógenes Lessi, com a disputa entre Beira Rio de Tabapuã contra Família Imperial de Catanduva.

O Campeonato de Futsal de Embaúba já é uma tradição na cidade, e em todas as edições sempre conta com ampla participação do público local e também do público de outras cidades. “Esse campeonato é como se fosse uma mini copa nossa, local, da nossa gente. O principal intuito de se realizar esse campeonato é unir as pessoas pela força que o esporte proporciona. É muito bacana, pois não temos só equipes participantes da nossa cidade, mas também de outras cidades, o que abrilhanta ainda mais essa competição, pois essa é uma oportunidade das pessoas se conhecerem, se reunirem e participarem junto conosco deste espetáculo que é o futsal”, conta o organizador do evento.

A grande final do Campeonato de Futsal de Embaúba contou com dois jogos emocionantes, um para decidir o 3° e o 4° lugar, que foi disputado entre as equipes de Monte Azul contra os Meninos da Vila, onde a primeira equipe ficou com o 3° lugar e a segunda ficou com o 4° lugar. E o jogo que definiu o campeão da competição, disputado entre a equipe do Beira Rio de Tabapuã, que se sagrou campeã, contra a equipe da Família Imperial de Catanduva que ficou com o 2° lugar.

Um jogador da equipe campeã conta como foi à vitória na sexta. “Foi muito legal, o pessoal da nossa cidade veio para nos acompanhar, eles estavam lá torcendo pela nossa vitória, e isso, de certo modo, acabou ajudando a empurrar o time rumo à vitória. Eu sempre digo em jogo de final não existem favoritos, os times que participam estão lá por um único ideal, que é a conquista do título de campeão. Como todo jogo de final, a disputa foi muito difícil, mas com o apoio da torcida e com o time focado, nós conseguimos conquistar esse título da qual eu dedico a todos da minha família, e a todos os amigos de Tabapuã também”, conta o jogador.

