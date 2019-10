Festival Giulia De Natação Está Com Inscrições Abertas e São Gratuitas

As inscrições para o Festival Giulia de Natação estão abertas e são gratuitas para todos que desejam competir no mundo da natação. O evento será realizado no dia 01 de dezembro às 9h no Conjunto Esportivo João Crippa, as vagas para competição são limitadas por isso a direção do evento pede aos interessados fazer com antecedência.

Andrea Malfara, técnica e professora de natação no clubinho comentou que o torneio já é bem tradicional em homenagem a grande nadadora Giulia Correa dos Santos, onde Andrea carinhosamente menciona a atleta como ‘estrelinha’ que não está mais aqui com nós, mas olha por nós no céu. O objetivo do evento é mostrar novos talentos da natação não só da cidade, mas de toda região de Catanduva.

Já estão inscritos nadadores de Catanduva, Paraíso, José Bonifácio e Votuporanga. O evento tem expectativa de inscritos de 400 atletas da natação e contará com a torcida dos pais e familiares para dar aquele incentivo para os novos nadadores.

Andrea ressaltou a importância desse evento para os novos nadadores de Catanduva e região, além disso, a técnica parabenizou sua equipe de nadadores e lembrou o evento da 1ª queima do alho em prol da natação que acontecerá no dia 24 de novembro com ingressos a R$ 45. O dinheiro será revertido em pagamentos de inscrições e viagens para futuras competições.

Giulia Correa dos Santos – a atleta já foi ouro nos Jogos Regionais. Ela morreu em 2011, aos 14 anos, devido a complicações causadas por uma pneumonia após cirurgia para tratar um câncer. Desde então, o festival passou a ser realizado anualmente e faz parte do calendário oficial de atividades do município.

Para os interessados em participar do Festival Giulia de Natação podem ligar no telefone (17) 3525-0896.

Ariane Pio

Da Reportagem Local