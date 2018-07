Fernando Prestes Recebe Masters de Futebol Catanduvenses

Fernando Prestes recebe hoje (29) os representantes Masters do futebol da Cidade Feitiço. A equipe joga em comemoração aos 83 anos da cidade vizinha de Catanduva. O encontro será realizado no Estádio Municipal, a partir das 08h. O objetivo dos jogos é incentivar a integração social e o esporte como melhor qualidade de vida aos atletas acima de 60 anos.

Os atletas serão recebidos pelo prefeito Fernando Luketi e pelo vice Ademir Matias. O evento tem apoio do Departamento de Esportes de Fernando Prestes.

O professor Daniel Miela, coordenador da equipe, falou à reportagem de O Regional sobre a importância do encontro: “Fernando Prestes sempre foi uma cidade muito receptiva; é sempre um prazer fazer visitar essa cidade para uma partida. Sem contar que hoje, a terceira idade tem ocupado espaço importante em diversos segmentos do esporte e esse público tem as suas potencialidades, por isso pensamos em enaltecer as suas características e demonstrar que, cada qual, independente da idade, tem disposição e pode estar integrado às atividades”, disse.

A partida é aberta a todos aqueles que se enquadram na faixa etária e as equipes serão criadas nos momentos antes dos jogos.

Os encontros dos másters contam com a participação de mais ou menos oitenta atletas, vindos de 25 cidades diferentes.

Da Reportagem Local