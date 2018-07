Escoteiros de Catanduva Participam de Acampamento Nacional Em Barretos

Até o dia 21 de julho, membros do Grupo de Escoteiros Cidade Feitiço estarão em Barretos para participar do maior acampamento nacional: o 7° Jamboree Nacional Escoteiro, que reúne escoteiros de todo o país para seis dias de desafios e atividades de desenvolvimento no mês de julho. Cerca de cinco mil escoteiros participam do evento que conta com adolescentes e jovens, entre 11 e 17 anos, e que fazem parte dos ramos Escoteiro e Sênior. O grupo catanduvense embarcou no dia 15, último domingo, e desde então vem representando Catanduva por meio do trabalho em equipe e da vida ao ar livre.

Guiados pelo tema “Explorando Novos Caminhos”, além de fazer novas amizades e desenvolver competências, o Grupo de Escoteiros Cidade Feitiço teve a oportunidade de conhecer escoteiros portugueses e os embaixadores dos Escoteiros do Brasil: Celso Cavallini, repórter de aventuras, e Luís Miranda, ator e comediante.

Outra experiência vivenciada pelos escoteiros no acampamento são as técnicas de cozinha: todos os dias, os escoteiros estão cozinhando as próprias refeições. De acordo com Fernando Varoto, um dos representantes do grupo de escoteiros catanduvense, o objetivo é fomentar conceitos e habilidades de cozinha, alimentação nutritiva, gestão financeira e vida em grupo, cumprindo o propósito maior do Escotismo, que é educar para a vida. “As demais atividades estão dividas em módulos. A programação espalhada pelo Parque do Peão inclui muita aventura, com jogos de pistas de obstáculos e arco e flecha; técnicas tipicamente escoteiras, como nós, amarras e atividades de orientação e um dia inteiro de visita ao Parque Aquático Thermas dos Laranjais”, contou os organizadores do Jamboree. O evento também terá mostras culturais e oficinas interativas sobre ciência, tecnologia, arte e meio ambiente, contando ainda com espaços para que os adolescentes pensem em projetos de impacto positivo na sociedade, tendo em vista os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pela Agenda 2030 da ONU.

“Está sendo uma experiência única participar deste evento. Estamos vivendo novos desafios, conhecendo pessoas novas e representantes do Escotismo no Brasil. As crianças estão visualizando novos horizontes, enriquecendo suas personalidades e vivendo novas atividades e projetos”, contou Varoto à reportagem de O Regional.

Da Reportagem Local